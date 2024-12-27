Сьогоднішня ціна STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC)

Поточна ціна STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) сьогодні становить 0.00538424 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна GST-BSC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STEPN Green Satoshi Token on BSC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.17K USD

- зміна ціни STEPN Green Satoshi Token on BSC протягом дня — +11.74%

- циркуляційна пропозиція – 209.15M USD

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