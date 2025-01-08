Сьогоднішня ціна StepEx (SPEX)

Поточна ціна StepEx (SPEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.50K USD. Ціна SPEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StepEx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 950.33 USD

- зміна ціни StepEx протягом дня — -3.47%

- циркуляційна пропозиція – 120.00M USD

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