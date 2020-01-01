Токеноміка Step Staked SOL (STEPSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Step Staked SOL (STEPSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Step Staked SOL (STEPSOL) Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto. Офіційний вебсайт: https://www.step.finance/ Whitepaper: https://docs.step.finance/ Купити STEPSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Step Staked SOL (STEPSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Step Staked SOL (STEPSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 482,01K $ 482,01K $ 482,01K Загальна пропозиція: $ 3,05K $ 3,05K $ 3,05K Циркуляційна пропозиція: $ 3,05K $ 3,05K $ 3,05K FDV (повністю розведена вартість): $ 482,01K $ 482,01K $ 482,01K Історичний максимум: $ 300,06 $ 300,06 $ 300,06 Історичний мінімум: $ 103,45 $ 103,45 $ 103,45 Поточна ціна: $ 158,0 $ 158,0 $ 158,0 Дізнайтеся більше про ціну Step Staked SOL (STEPSOL)

Токеноміка Step Staked SOL (STEPSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Step Staked SOL (STEPSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STEPSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STEPSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STEPSOL, досліджуйте ціну токена STEPSOL в реальному часі!

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