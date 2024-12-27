Ціна Step Staked SOL (STEPSOL)
Поточна ціна Step Staked SOL (STEPSOL) сьогодні становить 193.71 USD з ринковою капіталізацією $ 2.90M USD. Ціна STEPSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Step Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.20K USD
- зміна ціни Step Staked SOL протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 14.99K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Step Staked SOL до USD становила $ +0.03244182.
За останні 30 днів зміна ціни Step Staked SOL до USD становила $ -36.3972760470.
За останні 60 днів зміна ціни Step Staked SOL до USD становила $ +18.0934631790.
За останні 90 днів зміна ціни Step Staked SOL до USD становила $ +26.39588749948844.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03244182
|+0.02%
|30 днів
|$ -36.3972760470
|-18.78%
|60 днів
|$ +18.0934631790
|+9.34%
|90 днів
|$ +26.39588749948844
|+15.78%
Останній аналіз цін Step Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
+0.02%
+1.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto.
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