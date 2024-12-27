Сьогоднішня ціна Step Staked SOL (STEPSOL)

Поточна ціна Step Staked SOL (STEPSOL) сьогодні становить 193.71 USD з ринковою капіталізацією $ 2.90M USD. Ціна STEPSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Step Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.20K USD

- зміна ціни Step Staked SOL протягом дня — +0.02%

- циркуляційна пропозиція – 14.99K USD

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