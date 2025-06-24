Ціна Step Hero (HERO)
Поточна ціна Step Hero (HERO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна HERO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Step Hero:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Step Hero протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Step Hero до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Step Hero до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Step Hero до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Step Hero до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+1,35%
|60 днів
|$ 0
|-5,95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Step Hero: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+7,72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Step Hero ecosystem is the perfect combination of NFT gaming and DeFi that enables users to have fun and earn profit simultaneously. The comprehensive ecosystem comprises Step Hero RPG game, Heroes Farming, and NFT Marketplace. More than a game, Step Hero also has a strong community helping players on investing activites to earn money from game.
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