Токеноміка Step Finance (STEP) Дізнайтеся ключову інформацію про Step Finance (STEP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Step Finance (STEP) Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers. Офіційний вебсайт: https://www.step.finance/ Купити STEP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Step Finance (STEP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Step Finance (STEP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,96M $ 23,96M $ 23,96M Загальна пропозиція: $ 330,00M $ 330,00M $ 330,00M Циркуляційна пропозиція: $ 318,04M $ 318,04M $ 318,04M FDV (повністю розведена вартість): $ 24,86M $ 24,86M $ 24,86M Історичний максимум: $ 10,2 $ 10,2 $ 10,2 Історичний мінімум: $ 0,00654111 $ 0,00654111 $ 0,00654111 Поточна ціна: $ 0,075298 $ 0,075298 $ 0,075298 Дізнайтеся більше про ціну Step Finance (STEP)

Токеноміка Step Finance (STEP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Step Finance (STEP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STEP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STEP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STEP, досліджуйте ціну токена STEP в реальному часі!

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