Сьогоднішня ціна Step Finance (STEP)

Поточна ціна Step Finance (STEP) сьогодні становить 0.135971 USD з ринковою капіталізацією $ 43.25M USD. Ціна STEP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Step Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.90K USD

- зміна ціни Step Finance протягом дня — -1.78%

- циркуляційна пропозиція – 318.04M USD

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