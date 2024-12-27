Ціна Step Finance (STEP)
Поточна ціна Step Finance (STEP) сьогодні становить 0.135971 USD з ринковою капіталізацією $ 43.25M USD. Ціна STEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Step Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.90K USD
- зміна ціни Step Finance протягом дня — -1.78%
- циркуляційна пропозиція – 318.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Step Finance до USD становила $ -0.0024767185593847.
За останні 30 днів зміна ціни Step Finance до USD становила $ +0.1044633647.
За останні 60 днів зміна ціни Step Finance до USD становила $ +0.2328243670.
За останні 90 днів зміна ціни Step Finance до USD становила $ +0.08690203351120582.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0024767185593847
|-1.78%
|30 днів
|$ +0.1044633647
|+76.83%
|60 днів
|$ +0.2328243670
|+171.23%
|90 днів
|$ +0.08690203351120582
|+177.10%
Останній аналіз цін Step Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
-1.78%
+24.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers.
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