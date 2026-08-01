Яка зараз ціна Step App?

Step App (FITFI) торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 3.55% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Step App у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Smart Contract Platform,Sports,Gaming (GameFi),Yield Farming,NFT,BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Move To Earn,Step Network Ecosystem,Gaming Governance Token,Sports Games,Avalanche L1, FITFI часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують FITFI сьогодні?

За останні 24 години FITFI зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Step App?

Сьогодні в обігу знаходиться 4600000000.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг FITFI?

Наразі Step App займає ринковий рейтинг №3150 з ринковою капіталізацією ₴33191197.16965675200000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Step App за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 3.55% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Step App порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Smart Contract Platform,Sports,Gaming (GameFi),Yield Farming,NFT,BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Move To Earn,Step Network Ecosystem,Gaming Governance Token,Sports Games,Avalanche L1 FITFI демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.