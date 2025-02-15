Ціна STEMX (STEMX)
Поточна ціна STEMX (STEMX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STEMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STEMX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 525.89 USD
- зміна ціни STEMX протягом дня — -18.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STEMX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни STEMX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни STEMX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни STEMX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.42%
|30 днів
|$ 0
|-12.91%
|60 днів
|$ 0
|+13.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін STEMX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
-18.42%
-20.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sport token exchange market
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