Ціна Stem Cell Coin (SCC)
Поточна ціна Stem Cell Coin (SCC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stem Cell Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.05 USD
- зміна ціни Stem Cell Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stem Cell Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stem Cell Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stem Cell Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stem Cell Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-40.17%
|60 днів
|$ 0
|-41.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stem Cell Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+0.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The STEM CELL PROJECT team created a special technology to quickly and accurately produce STEM cells for batch processing. By further expanding this technology and optimizing the cost of stem cell therapy, SCC’s goal is to create an environment where people who really need regenerative medicine can receive this treatment on an equal footing.
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