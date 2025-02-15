Ціна STELSI (STLS)
Поточна ціна STELSI (STLS) сьогодні становить 0.0601 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STELSI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.61K USD
- зміна ціни STELSI протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STELSI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни STELSI до USD становила $ +0.0045939718.
За останні 60 днів зміна ціни STELSI до USD становила $ -0.0182357403.
За останні 90 днів зміна ціни STELSI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.12%
|30 днів
|$ +0.0045939718
|+7.64%
|60 днів
|$ -0.0182357403
|-30.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін STELSI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+0.12%
+28.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
STELSI is an innovative project that merges blockchain technology with virtual environments to create a platform where the true value of architecture can shine in a transparent and fair environment.
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₽5.472706
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Rp969.354703
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