Токеноміка StellaSwap (STELLA) Дізнайтеся ключову інформацію про StellaSwap (STELLA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація StellaSwap (STELLA) StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. Офіційний вебсайт: https://stellaswap.com/ Купити STELLA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни StellaSwap (STELLA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена StellaSwap (STELLA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 870,16K $ 870,16K $ 870,16K Загальна пропозиція: $ 59,56M $ 59,56M $ 59,56M Циркуляційна пропозиція: $ 59,56M $ 59,56M $ 59,56M FDV (повністю розведена вартість): $ 870,16K $ 870,16K $ 870,16K Історичний максимум: $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 Історичний мінімум: $ 0,00307518 $ 0,00307518 $ 0,00307518 Поточна ціна: $ 0,01459945 $ 0,01459945 $ 0,01459945 Дізнайтеся більше про ціну StellaSwap (STELLA)

Токеноміка StellaSwap (STELLA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки StellaSwap (STELLA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STELLA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STELLA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STELLA, досліджуйте ціну токена STELLA в реальному часі!

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