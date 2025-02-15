Сьогоднішня ціна StellaSwap Staked DOT (STDOT)

Поточна ціна StellaSwap Staked DOT (STDOT) сьогодні становить 5.87 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STDOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StellaSwap Staked DOT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37K USD

- зміна ціни StellaSwap Staked DOT протягом дня — -2.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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