Ціна StellaSwap Staked DOT (STDOT)
Поточна ціна StellaSwap Staked DOT (STDOT) сьогодні становить 5.87 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STDOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StellaSwap Staked DOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37K USD
- зміна ціни StellaSwap Staked DOT протягом дня — -2.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StellaSwap Staked DOT до USD становила $ -0.134247906654695.
За останні 30 днів зміна ціни StellaSwap Staked DOT до USD становила $ -1.6331813370.
За останні 60 днів зміна ціни StellaSwap Staked DOT до USD становила $ -2.4019247550.
За останні 90 днів зміна ціни StellaSwap Staked DOT до USD становила $ -0.5861831761000965.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.134247906654695
|-2.23%
|30 днів
|$ -1.6331813370
|-27.82%
|60 днів
|$ -2.4019247550
|-40.91%
|90 днів
|$ -0.5861831761000965
|-9.07%
Останній аналіз цін StellaSwap Staked DOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.10%
-2.23%
+9.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liquid Staking Derivative of Polkadot (DOT) token by StellaSwap
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