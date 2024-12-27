Сьогоднішня ціна StellaSwap (STELLA)

Поточна ціна StellaSwap (STELLA) сьогодні становить 0.063865 USD з ринковою капіталізацією $ 3.26M USD. Ціна STELLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StellaSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.60K USD

- зміна ціни StellaSwap протягом дня — +3.46%

- циркуляційна пропозиція – 50.84M USD

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