Ціна Stellar Synthetic USD (SUSD)
Поточна ціна Stellar Synthetic USD (SUSD) сьогодні становить 0.997995 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stellar Synthetic USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.83K USD
- зміна ціни Stellar Synthetic USD протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stellar Synthetic USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stellar Synthetic USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stellar Synthetic USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stellar Synthetic USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stellar Synthetic USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.00%
--
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