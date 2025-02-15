Сьогоднішня ціна Stellar Synthetic USD (SUSD)

Поточна ціна Stellar Synthetic USD (SUSD) сьогодні становить 0.997995 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stellar Synthetic USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.83K USD

- зміна ціни Stellar Synthetic USD протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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