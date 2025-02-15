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Ціна Stellar Synthetic USD (SUSD)

USD

Графік ціни Stellar Synthetic USD (SUSD) в реальному часі

$0.99748
$0.99748$0.99748
-0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Stellar Synthetic USD (SUSD)

Поточна ціна Stellar Synthetic USD (SUSD) сьогодні становить 0.997995 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stellar Synthetic USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.83K USD
- зміна ціни Stellar Synthetic USD протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Stellar Synthetic USD (SUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stellar Synthetic USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stellar Synthetic USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stellar Synthetic USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stellar Synthetic USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.00%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Stellar Synthetic USD (SUSD)

Останній аналіз цін Stellar Synthetic USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.994622
$ 0.994622$ 0.994622

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

+0.00%

-0.00%

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Ринкова інформація Stellar Synthetic USD (SUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 19.83K
$ 19.83K$ 19.83K

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0.00 0.00

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SUSD до місцевих валют

1 SUSD до AUD
A$1.56685215
1 SUSD до GBP
0.78841605
1 SUSD до EUR
0.94809525
1 SUSD до USD
$0.997995
1 SUSD до MYR
RM4.42111785
1 SUSD до TRY
36.1473789
1 SUSD до JPY
¥152.0145984
1 SUSD до RUB
90.8774247
1 SUSD до INR
86.49622665
1 SUSD до IDR
Rp16,096.69129485
1 SUSD до PHP
57.63421125
1 SUSD до EGP
￡E.50.48856705
1 SUSD до BRL
R$5.6885715
1 SUSD до CAD
C$1.40717295
1 SUSD до BDT
120.9370341
1 SUSD до NGN
1,509.81673575
1 SUSD до UAH
41.4167925
1 SUSD до VES
Bs60.877695
1 SUSD до PKR
Rs278.69010375
1 SUSD до KZT
494.7859611
1 SUSD до THB
฿33.64241145
1 SUSD до TWD
NT$32.6144766
1 SUSD до CHF
Fr0.88821555
1 SUSD до HKD
HK$7.7644011
1 SUSD до MAD
.د.م9.93005025