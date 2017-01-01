Токеноміка Stella Fantasy Token (SFTY) Дізнайтеся ключову інформацію про Stella Fantasy Token (SFTY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stella Fantasy Token (SFTY) What is the project about? Stella Fantasy is a high-quality Web3 ARPG built on Binance Smart Chain. The players can conquer Abyss Rifts, gather resources, craft gear, and battle in an Anime-inspired world. And the game offers intriguing features where players can trade their characters and weapons on the Marketplace or use them to tackle more challenging content, earning better rewards in return. In order to maintain the game's ecosystem, Stella Fantasy Token (SFTY) has been issued and this token plays a crucial role in awakening and crafting NFTs and purchasing high-grade items. What makes your project unique? Stella Fantasy Token (SFTY) is integral to our collectible RPG's character growth ecosystem, providing players with diverse uses. Our goal is to create a sustainable environment where players and token holders thrive, earning rewards through Burn to Earn mechanisms, such as clearing challenging content or excelling in PvP activities. This dynamic gaming experience is achieved through SFTY tokens, building a self-sustaining ecosystem that rewards skill and dedication. History of your project. Ring Games was founded in 2019 by Jooho YUN, CEO, and a team of developers who had previously worked together with him for the global hit mobile character collectible RPG ‘King’s Raid’ which recorded over 10 million global downloads Worldwide and grossed 200 million dollars sales in 2017. What’s next for your project? Our team aims to create immersive and engaging games by breaking free from outdated graphics and gameplay mechanics. We are committed to deliver a full-fledged action RPG that lasts for years. What can your token be used for? Stella Fanatsy tokens can be used in the following ways. [Reward] SFTY Abyss Rift

Seasonal Boss Raid Contents

Asynchronous PvP Contents (Future Update) [Use]

Awakening Character NFT

Crafting High-grade Gear NFT

Purchasing High-grade Item

Crafting High-grade Rune NFT (Future Update) Офіційний вебсайт: https://www.stellafantasy.io/ Whitepaper: https://ring-games.gitbook.io/stella-fantasy/introduction/stella-fantasy Купити SFTY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stella Fantasy Token (SFTY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stella Fantasy Token (SFTY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 461,97K $ 461,97K $ 461,97K Історичний максимум: $ 0,144022 $ 0,144022 $ 0,144022 Історичний мінімум: $ 0,00042339 $ 0,00042339 $ 0,00042339 Поточна ціна: $ 0,00046212 $ 0,00046212 $ 0,00046212 Дізнайтеся більше про ціну Stella Fantasy Token (SFTY)

Токеноміка Stella Fantasy Token (SFTY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stella Fantasy Token (SFTY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SFTY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SFTY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SFTY, досліджуйте ціну токена SFTY в реальному часі!

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