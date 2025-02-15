Сьогоднішня ціна Stella Fantasy Token (SFTY)

Поточна ціна Stella Fantasy Token (SFTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SFTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stella Fantasy Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.43 USD

- зміна ціни Stella Fantasy Token протягом дня — -0.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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