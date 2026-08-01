Сьогоднішня ціна Stella Cat

Поточна ціна Stella Cat (STELLA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 19,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STELLA до USD становить $ 0 за STELLA.

Stella Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 524,86, з циркуляційною пропозицією у 1,00B STELLA. Протягом останніх 24 годин STELLA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STELLA змінився на -0,50% за останню годину та на -82,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Stella Cat (STELLA)

Ринкова капіталізація $ 10,52K$ 10,52K $ 10,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,52K$ 10,52K $ 10,52K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Stella Cat — $ 10,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STELLA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,52K.