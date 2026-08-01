Сьогоднішня ціна Stella

Поточна ціна Stella (ALPHA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALPHA до USD становить $ 0 за ALPHA.

Stella наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 403 293, з циркуляційною пропозицією у 987,00M ALPHA. Протягом останніх 24 годин ALPHA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,93, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALPHA змінився на -2,48% за останню годину та на -18,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,83K.

Ринкова інформація щодо Stella (ALPHA)

Ринкова капіталізація $ 403,29K$ 403,29K $ 403,29K Обсяг (за 24 год) $ 8,83K$ 8,83K $ 8,83K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 408,60K$ 408,60K $ 408,60K Циркуляційне постачання 987,00M 987,00M 987,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Stella — $ 403,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,83K. Циркуляційна пропозиція ALPHA — 987,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 408,60K.