Ціна steep jubs (OPPLE)
Поточна ціна steep jubs (OPPLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності steep jubs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.30 USD
- зміна ціни steep jubs протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни steep jubs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни steep jubs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни steep jubs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни steep jubs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+11.55%
|60 днів
|$ 0
|-9.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін steep jubs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Steep Jubs Club (Ticker: $OPPLE) is a tongue-in-cheek parody coin inspired by the legendary Steve Jobs and his iconic brainchild, Apple. Embracing the spirit of innovation and disruption, Steep Jubs Club offers a humorous take on meme coin culture while delivering a unique investment opportunity. With a limited token supply, LP burning, and a commitment to keeping the community engaged through exclusive content, Steep Jubs Club aims to stand out in the crowded cryptocurrency landscape. Disclaimer: Steep Jubs Club is designed for entertainment purposes only and does not constitute financial advice. Participation in this project entails inherent risks, and users are encouraged to conduct their own research before investing."
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