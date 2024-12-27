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Ціна Steem Dollars (SBD)

USD

Графік ціни Steem Dollars (SBD) в реальному часі

$3.15
$3.15$3.15
+1.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Steem Dollars (SBD)

Поточна ціна Steem Dollars (SBD) сьогодні становить 3.15 USD з ринковою капіталізацією $ 44.05M USD. Ціна SBD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Steem Dollars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72M USD
- зміна ціни Steem Dollars протягом дня — +1.16%
- циркуляційна пропозиція – 13.92M USD

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Цінові показники Steem Dollars (SBD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Steem Dollars до USD становила $ +0.03622932.
За останні 30 днів зміна ціни Steem Dollars до USD становила $ -0.5231088450.
За останні 60 днів зміна ціни Steem Dollars до USD становила $ +0.7798338450.
За останні 90 днів зміна ціни Steem Dollars до USD становила $ +0.2428818104065785.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.03622932+1.16%
30 днів$ -0.5231088450-16.60%
60 днів$ +0.7798338450+24.76%
90 днів$ +0.2428818104065785+8.35%

Аналіз цін Steem Dollars (SBD)

Останній аналіз цін Steem Dollars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3.0
$ 3.0$ 3.0

$ 3.22
$ 3.22$ 3.22

$ 19.02
$ 19.02$ 19.02

-0.24%

+1.16%

+4.61%

Ринкова інформація Steem Dollars (SBD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 44.05M
$ 44.05M$ 44.05M

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

13.92M
13.92M 13.92M

Що таке Steem Dollars ( SBD)

Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.

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Ресурс Steem Dollars (SBD)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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