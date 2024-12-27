Ціна Steem Dollars (SBD)
Поточна ціна Steem Dollars (SBD) сьогодні становить 3.15 USD з ринковою капіталізацією $ 44.05M USD. Ціна SBD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Steem Dollars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72M USD
- зміна ціни Steem Dollars протягом дня — +1.16%
- циркуляційна пропозиція – 13.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Steem Dollars до USD становила $ +0.03622932.
За останні 30 днів зміна ціни Steem Dollars до USD становила $ -0.5231088450.
За останні 60 днів зміна ціни Steem Dollars до USD становила $ +0.7798338450.
За останні 90 днів зміна ціни Steem Dollars до USD становила $ +0.2428818104065785.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03622932
|+1.16%
|30 днів
|$ -0.5231088450
|-16.60%
|60 днів
|$ +0.7798338450
|+24.76%
|90 днів
|$ +0.2428818104065785
|+8.35%
Останній аналіз цін Steem Dollars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+1.16%
+4.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.
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