Сьогоднішня ціна Steem Dollars (SBD)

Поточна ціна Steem Dollars (SBD) сьогодні становить 3.15 USD з ринковою капіталізацією $ 44.05M USD. Ціна SBD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Steem Dollars:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72M USD

- зміна ціни Steem Dollars протягом дня — +1.16%

- циркуляційна пропозиція – 13.92M USD

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