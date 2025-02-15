Ціна Steamboat Willie (MICKEY)
Поточна ціна Steamboat Willie (MICKEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MICKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Steamboat Willie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD
- зміна ціни Steamboat Willie протягом дня — +4.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Steamboat Willie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Steamboat Willie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Steamboat Willie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Steamboat Willie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.78%
|30 днів
|$ 0
|-43.88%
|60 днів
|$ 0
|-62.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Steamboat Willie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
+4.78%
+7.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are the first project to take advantage of the copyright laws being lifted on Steamboat Willie on January 1, 2024 and are dropping an NFT collection featuring the iconic character. You can only get the Steamboat Willie NFTs using $MICKEY, which will be burned after mint is done. 1928 supply + instant reveal (12am ET/9pm PT) Jan 1st, 2024.
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