Інформація щодо ціни Steam22 (STM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,104277 $ 0,104277 $ 0,104277 Мін. за 24 год $ 0,108596 $ 0,108596 $ 0,108596 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,104277$ 0,104277 $ 0,104277 Макс. за 24 год $ 0,108596$ 0,108596 $ 0,108596 Рекордний максимум $ 0,108596$ 0,108596 $ 0,108596 Найнижча ціна $ 0,01789341$ 0,01789341 $ 0,01789341 Зміна ціни (за 1 год) +0,07% Зміна ціни (1 дн.) +0,57% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,38%

Актуальна ціна Steam22 (STM) становить $0,108291. За останні 24 години STM торгувався між мінімумом у $ 0,104277 і максимумом у $ 0,108596, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STM становить $ 0,108596, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01789341.

Що стосується короткострокових результатів, то STM змінився на +0,07% за останню годину, +0,57% за 24 години та на +17,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Steam22 (STM)

Ринкова капіталізація $ 10,84M$ 10,84M $ 10,84M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,84M$ 10,84M $ 10,84M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Steam22 — $ 10,84M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STM — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,84M.