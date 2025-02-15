Ціна StealthSDK (STEALTH)
Поточна ціна StealthSDK (STEALTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STEALTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StealthSDK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 651.05K USD
- зміна ціни StealthSDK протягом дня — -24.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StealthSDK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StealthSDK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни StealthSDK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни StealthSDK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-24.94%
|30 днів
|$ 0
|-95.91%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StealthSDK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
-24.94%
-56.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$STEALTH is an open source AI agent game framework based on Eliza, with optimized integration, to help developers seamlessly deploy complex intelligence into dynamic game worlds. It has reached a cooperation with ai16z.
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