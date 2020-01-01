Токеноміка Stealth AI (STEALTH)
Інформація Stealth AI (STEALTH)
StealthAI enables users to securely create and manage multiple digital identities seamlessly, in seconds. StealthAI addresses the growing demand for privacy tools by automating the complexity associated with managing digital anonymity. In an era where privacy is paramount, the digital landscape is crowded with encrypted communication tools like Signal, Telegram, WhatsApp, and ProtonMail. While StealthAI competes in offering encrypted messaging, emailing, and calling, it stands out by providing a full suite of encrypted services within a single, user-friendly app.
Токеноміка та аналіз ціни Stealth AI (STEALTH)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stealth AI (STEALTH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Stealth AI (STEALTH): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Stealth AI (STEALTH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів STEALTH, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STEALTH, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку STEALTH, досліджуйте ціну токена STEALTH в реальному часі!
Прогноз ціни STEALTH
Хочете знати, куди рухається STEALTH? Наша сторінка прогнозу ціни STEALTH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.