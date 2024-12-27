Сьогоднішня ціна SteakHut Finance (STEAK)

Поточна ціна SteakHut Finance (STEAK) сьогодні становить 0.830253 USD з ринковою капіталізацією $ 1.43M USD. Ціна STEAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SteakHut Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.74K USD

- зміна ціни SteakHut Finance протягом дня — +2.67%

- циркуляційна пропозиція – 1.72M USD

Отримуйте оновлення цін STEAK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STEAK.