Ціна SteakHut Finance (STEAK)
Поточна ціна SteakHut Finance (STEAK) сьогодні становить 0.830253 USD з ринковою капіталізацією $ 1.43M USD. Ціна STEAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SteakHut Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.74K USD
- зміна ціни SteakHut Finance протягом дня — +2.67%
- циркуляційна пропозиція – 1.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SteakHut Finance до USD становила $ +0.02157572.
За останні 30 днів зміна ціни SteakHut Finance до USD становила $ +0.0869704962.
За останні 60 днів зміна ціни SteakHut Finance до USD становила $ +0.8505664680.
За останні 90 днів зміна ціни SteakHut Finance до USD становила $ +0.37212007613592616.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02157572
|+2.67%
|30 днів
|$ +0.0869704962
|+10.48%
|60 днів
|$ +0.8505664680
|+102.45%
|90 днів
|$ +0.37212007613592616
|+81.23%
Останній аналіз цін SteakHut Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
+2.67%
+15.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.
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