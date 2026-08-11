Сьогоднішня ціна Steakhouse WETH V2

Поточна ціна Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) сьогодні становить $ 1 896,19, зі зміною 2,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STEAKETH до USD становить $ 1 896,19 за STEAKETH.

Steakhouse WETH V2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 466 268, з циркуляційною пропозицією у 8,68K STEAKETH. Протягом останніх 24 годин STEAKETH торгувався між $ 1 888,61 (мінімум) та $ 1 952,13 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3 394,14, тоді як історичний мінімум — $ 1 773,09.

У короткостроковій динаміці STEAKETH змінився на +0,13% за останню годину та на +1,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Steakhouse WETH V2 (STEAKETH)

Ринкова капіталізація $ 16,47M$ 16,47M $ 16,47M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,59M$ 16,59M $ 16,59M Циркуляційне постачання 8,68K 8,68K 8,68K Загальна пропозиція 8 751,671885403748 8 751,671885403748 8 751,671885403748

Поточна ринкова капіталізація Steakhouse WETH V2 — $ 16,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція STEAKETH — 8,68K, зі загальною пропозицією 8751.671885403748. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,59M.