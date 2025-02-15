Ціна Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC)
Поточна ціна Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) сьогодні становить 97,557 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STEAKWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Steakhouse WBTC Morpho Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Steakhouse WBTC Morpho Vault протягом дня — +1.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін STEAKWBTC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STEAKWBTC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Steakhouse WBTC Morpho Vault до USD становила $ +1,034.12.
За останні 30 днів зміна ціни Steakhouse WBTC Morpho Vault до USD становила $ -1,952.1155700000.
За останні 60 днів зміна ціни Steakhouse WBTC Morpho Vault до USD становила $ -7,575.6132324000.
За останні 90 днів зміна ціни Steakhouse WBTC Morpho Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,034.12
|+1.07%
|30 днів
|$ -1,952.1155700000
|-2.00%
|60 днів
|$ -7,575.6132324000
|-7.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Steakhouse WBTC Morpho Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
+1.07%
+0.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 STEAKWBTC до AUD
A$153,164.49
|1 STEAKWBTC до GBP
￡77,070.03
|1 STEAKWBTC до EUR
€92,679.15
|1 STEAKWBTC до USD
$97,557
|1 STEAKWBTC до MYR
RM432,177.51
|1 STEAKWBTC до TRY
₺3,533,514.54
|1 STEAKWBTC до JPY
¥14,859,882.24
|1 STEAKWBTC до RUB
₽8,883,540.42
|1 STEAKWBTC до INR
₹8,455,265.19
|1 STEAKWBTC до IDR
Rp1,573,499,779.71
|1 STEAKWBTC до PHP
₱5,633,916.75
|1 STEAKWBTC до EGP
￡E.4,935,408.63
|1 STEAKWBTC до BRL
R$556,074.9
|1 STEAKWBTC до CAD
C$137,555.37
|1 STEAKWBTC до BDT
৳11,821,957.26
|1 STEAKWBTC до NGN
₦147,589,107.45
|1 STEAKWBTC до UAH
₴4,048,615.5
|1 STEAKWBTC до VES
Bs5,950,977
|1 STEAKWBTC до PKR
Rs27,242,792.25
|1 STEAKWBTC до KZT
₸48,366,809.46
|1 STEAKWBTC до THB
฿3,288,646.47
|1 STEAKWBTC до TWD
NT$3,188,162.76
|1 STEAKWBTC до CHF
Fr86,825.73
|1 STEAKWBTC до HKD
HK$758,993.46
|1 STEAKWBTC до MAD
.د.م970,692.15