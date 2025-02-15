Сьогоднішня ціна Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC)

Поточна ціна Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) сьогодні становить 97,557 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STEAKWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Steakhouse WBTC Morpho Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Steakhouse WBTC Morpho Vault протягом дня — +1.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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