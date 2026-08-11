Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Steakhouse USDT V2 сьогодні становить 1,022 USD. Ринкова капіталізація STEAKUSDT становить 73 949 169 USD. Відстежуйте оновлення цін STEAKUSDT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Steakhouse USDT V2 сьогодні становить 1,022 USD. Ринкова капіталізація STEAKUSDT становить 73 949 169 USD. Відстежуйте оновлення цін STEAKUSDT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STEAKUSDT

Інформація про ціну STEAKUSDT

Що таке STEAKUSDT

Офіційний вебсайт STEAKUSDT

Токеноміка STEAKUSDT

Прогноз ціни STEAKUSDT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Steakhouse USDT V2

Ціна Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STEAKUSDT до USD:

$1,021
$1,021$1,021
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:23:02 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Steakhouse USDT V2

Поточна ціна Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) сьогодні становить $ 1,022, зі зміною 0,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STEAKUSDT до USD становить $ 1,022 за STEAKUSDT.

Steakhouse USDT V2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73 949 169, з циркуляційною пропозицією у 72,34M STEAKUSDT. Протягом останніх 24 годин STEAKUSDT торгувався між $ 1,019 (мінімум) та $ 1,023 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,028, тоді як історичний мінімум — $ 0,994793.

У короткостроковій динаміці STEAKUSDT змінився на +0,17% за останню годину та на +0,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT)

$ 73,95M
$ 73,95M$ 73,95M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 73,95M
$ 73,95M$ 73,95M

72,34M
72,34M 72,34M

72 338 891,61223044
72 338 891,61223044 72 338 891,61223044

Поточна ринкова капіталізація Steakhouse USDT V2 — $ 73,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція STEAKUSDT — 72,34M, зі загальною пропозицією 72338891.61223044. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,95M.

Історія ціни Steakhouse USDT V2 у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,019
$ 1,019$ 1,019
Мін. за 24 год
$ 1,023
$ 1,023$ 1,023
Макс. за 24 год

$ 1,019
$ 1,019$ 1,019

$ 1,023
$ 1,023$ 1,023

$ 1,028
$ 1,028$ 1,028

$ 0,994793
$ 0,994793$ 0,994793

+0,17%

+0,07%

+0,18%

+0,18%

Історія ціни Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Steakhouse USDT V2 до USD становила $ +0,00075.
За останні 30 днів зміна ціни Steakhouse USDT V2 до USD становила $ +0,0031230276.
За останні 60 днів зміна ціни Steakhouse USDT V2 до USD становила $ +0,0066154060.
За останні 90 днів зміна ціни Steakhouse USDT V2 до USD становила $ -0,0002602697644783.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00075+0,07%
30 днів$ +0,0031230276+0,31%
60 днів$ +0,0066154060+0,65%
90 днів$ -0,0002602697644783-0,00%

Прогноз ціни Steakhouse USDT V2

Прогноз ціни Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STEAKUSDT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Steakhouse USDT V2 потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Steakhouse USDT V2 у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STEAKUSDT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Steakhouse USDT V2.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemMorpho EcosystemYield-Bearing Stablecoin

Про Steakhouse USDT V2

Яка зараз ціна Steakhouse USDT V2?

Steakhouse USDT V2 торгують за ₴45.03696580585888000, зміна ціни за останні 24 години становить 0.07%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Steakhouse USDT V2 становить ₴45.30137069317312000, тоді як ATL — ₴43.83802184433245872000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка STEAKUSDT сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴3258753616.07111497776000, що розміщує актив на #-- місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Steakhouse USDT V2?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до STEAKUSDT.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 72338891.61223044 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Steakhouse USDT V2?

Steakhouse USDT V2 належить до класифікації Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію STEAKUSDT?

Робота в мережі -- дозволяє STEAKUSDT використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Steakhouse USDT V2

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:23:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Steakhouse USDT V2

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3650
$0,3650$0,3650

+265,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,52654
$0,52654$0,52654

+37,88%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01746
$0,01746$0,01746

+39,34%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17683
$0,17683$0,17683

-12,41%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028311
$0,028311$0,028311

+90,04%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,2320
$3,2320$3,2320

+79,44%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00932
$0,00932$0,00932

+55,59%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,52654
$0,52654$0,52654

+37,88%

Cysic

Cysic

CYS

$1,3693
$1,3693$1,3693

+19,01%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?