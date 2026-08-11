Сьогоднішня ціна Steakhouse USDT V2

Поточна ціна Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) сьогодні становить $ 1,022, зі зміною 0,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STEAKUSDT до USD становить $ 1,022 за STEAKUSDT.

Steakhouse USDT V2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73 949 169, з циркуляційною пропозицією у 72,34M STEAKUSDT. Протягом останніх 24 годин STEAKUSDT торгувався між $ 1,019 (мінімум) та $ 1,023 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,028, тоді як історичний мінімум — $ 0,994793.

У короткостроковій динаміці STEAKUSDT змінився на +0,17% за останню годину та на +0,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT)

Ринкова капіталізація $ 73,95M$ 73,95M $ 73,95M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 73,95M$ 73,95M $ 73,95M Циркуляційне постачання 72,34M 72,34M 72,34M Загальна пропозиція 72 338 891,61223044 72 338 891,61223044 72 338 891,61223044

Поточна ринкова капіталізація Steakhouse USDT V2 — $ 73,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція STEAKUSDT — 72,34M, зі загальною пропозицією 72338891.61223044. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,95M.