Сьогоднішня ціна Steakhouse USDC V2

Поточна ціна Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) сьогодні становить $ 1.028, зі зміною 0.09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STEAKUSDC до USD становить $ 1.028 за STEAKUSDC.

Steakhouse USDC V2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 93,128,519, з циркуляційною пропозицією у 90.60M STEAKUSDC. Протягом останніх 24 годин STEAKUSDC торгувався між $ 1.025 (мінімум) та $ 1.028 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.034, тоді як історичний мінімум — $ 1.005.

У короткостроковій динаміці STEAKUSDC змінився на +0.16% за останню годину та на +0.18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC)

Ринкова капіталізація $ 93.13M$ 93.13M $ 93.13M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 93.26M$ 93.26M $ 93.26M Циркуляційне постачання 90.60M 90.60M 90.60M Загальна пропозиція 90,595,617.18678582 90,595,617.18678582 90,595,617.18678582

Поточна ринкова капіталізація Steakhouse USDC V2 — $ 93.13M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція STEAKUSDC — 90.60M, зі загальною пропозицією 90595617.18678582. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 93.26M.