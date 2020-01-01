Токеноміка Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Дізнайтеся ключову інформацію про Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) The Steakhouse USDC vault aims to optimize yields by lending USDC against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Офіційний вебсайт: https://www.steakhouse.financial/ Купити STEAKUSDC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 158,14M $ 158,14M $ 158,14M Загальна пропозиція: $ 144,75M $ 144,75M $ 144,75M Циркуляційна пропозиція: $ 145,08M $ 145,08M $ 145,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 157,78M $ 157,78M $ 157,78M Історичний максимум: $ 9,61 $ 9,61 $ 9,61 Історичний мінімум: $ 1,034 $ 1,034 $ 1,034 Поточна ціна: $ 1,09 $ 1,09 $ 1,09 Дізнайтеся більше про ціну Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)

Токеноміка Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STEAKUSDC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STEAKUSDC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STEAKUSDC, досліджуйте ціну токена STEAKUSDC в реальному часі!

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