Ціна Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)
Поточна ціна Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) сьогодні становить 1.066 USD з ринковою капіталізацією $ 93.07M USD. Ціна STEAKUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Steakhouse USDC Morpho Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Steakhouse USDC Morpho Vault протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 87.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Steakhouse USDC Morpho Vault до USD становила $ -0.000719018607406.
За останні 30 днів зміна ціни Steakhouse USDC Morpho Vault до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Steakhouse USDC Morpho Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Steakhouse USDC Morpho Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000719018607406
|-0.06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Steakhouse USDC Morpho Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.06%
+0.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Steakhouse USDC vault aims to optimize yields by lending USDC against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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