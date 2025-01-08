Сьогоднішня ціна Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)

Поточна ціна Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) сьогодні становить 1.066 USD з ринковою капіталізацією $ 93.07M USD. Ціна STEAKUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Steakhouse USDC Morpho Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Steakhouse USDC Morpho Vault протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 87.34M USD

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