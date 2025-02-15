Ціна Steakhouse Resteaking Vault (STEAKLRT)
Поточна ціна Steakhouse Resteaking Vault (STEAKLRT) сьогодні становить 3,646.61 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STEAKLRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Steakhouse Resteaking Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15K USD
- зміна ціни Steakhouse Resteaking Vault протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Steakhouse Resteaking Vault до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Steakhouse Resteaking Vault до USD становила $ -131.0011823010.
За останні 60 днів зміна ціни Steakhouse Resteaking Vault до USD становила $ -781.2300347060.
За останні 90 днів зміна ціни Steakhouse Resteaking Vault до USD становила $ -46.6315695558266.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -131.0011823010
|-3.59%
|60 днів
|$ -781.2300347060
|-21.42%
|90 днів
|$ -46.6315695558266
|-1.26%
Останній аналіз цін Steakhouse Resteaking Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SteakLRT is an ERC-20 liquid restaking token (LRT). It is a tokenized representation of assets (specifically Lido Staked ETH, or "stETH") deposited into the Steakhouse Resteaking Vault on Mellow protocol. Mellow protocol is a modular liquid restaking primitive for permissionless LRT creation and curation, and leverages Symbiotic for restaking. SteakLRT will eventually allow holders to earn the restaking rewards from AVS's that the Steakhouse Resteaking Vault allocates to.
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|1 STEAKLRT до USD
$3,646.61
|1 STEAKLRT до MYR
RM16,154.4823
|1 STEAKLRT до TRY
₺132,080.2142
|1 STEAKLRT до JPY
¥555,451.6352
|1 STEAKLRT до RUB
₽332,060.3066
|1 STEAKLRT до INR
₹316,051.6887
|1 STEAKLRT до IDR
Rp58,816,282.0883
|1 STEAKLRT до PHP
₱210,591.7275
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|1 STEAKLRT до BRL
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Rs1,018,315.8425
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฿122,927.2231
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