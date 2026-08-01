Сьогоднішня ціна Steakhouse PYUSD V2

Поточна ціна Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) сьогодні становить $ 1.035, зі зміною 0.19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STEAKPYUSD до USD становить $ 1.035 за STEAKPYUSD.

Steakhouse PYUSD V2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 385,154, з циркуляційною пропозицією у 372.19K STEAKPYUSD. Протягом останніх 24 годин STEAKPYUSD торгувався між $ 1.033 (мінімум) та $ 1.039 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.043, тоді як історичний мінімум — $ 1.001.

У короткостроковій динаміці STEAKPYUSD змінився на +0.12% за останню годину та на -0.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD)

Ринкова капіталізація $ 385.15K$ 385.15K $ 385.15K Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 385.15K$ 385.15K $ 385.15K Циркуляційне постачання 372.19K 372.19K 372.19K Загальна пропозиція 372,193.5984155438 372,193.5984155438 372,193.5984155438

Поточна ринкова капіталізація Steakhouse PYUSD V2 — $ 385.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція STEAKPYUSD — 372.19K, зі загальною пропозицією 372193.5984155438. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 385.15K.