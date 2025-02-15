Ціна Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD)
Поточна ціна Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) сьогодні становить 1.038 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STEAKPYUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Steakhouse PYUSD Morpho Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Steakhouse PYUSD Morpho Vault протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Steakhouse PYUSD Morpho Vault до USD становила $ +0.00122031.
За останні 30 днів зміна ціни Steakhouse PYUSD Morpho Vault до USD становила $ +0.0031228230.
За останні 60 днів зміна ціни Steakhouse PYUSD Morpho Vault до USD становила $ +0.0093671196.
За останні 90 днів зміна ціни Steakhouse PYUSD Morpho Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00122031
|+0.12%
|30 днів
|$ +0.0031228230
|+0.30%
|60 днів
|$ +0.0093671196
|+0.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Steakhouse PYUSD Morpho Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.12%
+0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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