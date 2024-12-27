Сьогоднішня ціна Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH)

Поточна ціна Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) сьогодні становить 3,430.49 USD з ринковою капіталізацією $ 150.94K USD. Ціна STEAKETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Steakhouse ETH Morpho Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Steakhouse ETH Morpho Vault протягом дня — +1.10%

- циркуляційна пропозиція – 44.00 USD

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