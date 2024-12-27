Ціна Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH)
Поточна ціна Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) сьогодні становить 3,430.49 USD з ринковою капіталізацією $ 150.94K USD. Ціна STEAKETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Steakhouse ETH Morpho Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Steakhouse ETH Morpho Vault протягом дня — +1.10%
- циркуляційна пропозиція – 44.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Steakhouse ETH Morpho Vault до USD становила $ +37.41.
За останні 30 днів зміна ціни Steakhouse ETH Morpho Vault до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Steakhouse ETH Morpho Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Steakhouse ETH Morpho Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +37.41
|+1.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Steakhouse ETH Morpho Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
+1.10%
+4.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the “dual engine.” Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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