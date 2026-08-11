Сьогоднішня ціна Steakhouse Confidential Prime USDC

Поточна ціна Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) сьогодні становить $ 1.012, зі зміною 0.08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STEAKCUSDC до USD становить $ 1.012 за STEAKCUSDC.

Steakhouse Confidential Prime USDC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36,360,092, з циркуляційною пропозицією у 35.92M STEAKCUSDC. Протягом останніх 24 годин STEAKCUSDC торгувався між $ 1.011 (мінімум) та $ 1.014 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.017, тоді як історичний мінімум — $ 1.002.

У короткостроковій динаміці STEAKCUSDC змінився на -0.02% за останню годину та на +0.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC)

Ринкова капіталізація $ 36.36M$ 36.36M $ 36.36M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36.36M$ 36.36M $ 36.36M Циркуляційне постачання 35.92M 35.92M 35.92M Загальна пропозиція 35,922,288.25019306 35,922,288.25019306 35,922,288.25019306

Поточна ринкова капіталізація Steakhouse Confidential Prime USDC — $ 36.36M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція STEAKCUSDC — 35.92M, зі загальною пропозицією 35922288.25019306. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36.36M.