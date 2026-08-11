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Поточна ціна Steakhouse Confidential Prime USDC сьогодні становить 1.012 USD. Ринкова капіталізація STEAKCUSDC становить 36,360,092 USD. Відстежуйте оновлення цін STEAKCUSDC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Steakhouse Confidential Prime USDC сьогодні становить 1.012 USD. Ринкова капіталізація STEAKCUSDC становить 36,360,092 USD. Відстежуйте оновлення цін STEAKCUSDC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STEAKCUSDC

Інформація про ціну STEAKCUSDC

Що таке STEAKCUSDC

Офіційний вебсайт STEAKCUSDC

Токеноміка STEAKCUSDC

Прогноз ціни STEAKCUSDC

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Ціна Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STEAKCUSDC до USD:

$1.012
$1.012$1.012
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:22:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Steakhouse Confidential Prime USDC

Поточна ціна Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) сьогодні становить $ 1.012, зі зміною 0.08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STEAKCUSDC до USD становить $ 1.012 за STEAKCUSDC.

Steakhouse Confidential Prime USDC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36,360,092, з циркуляційною пропозицією у 35.92M STEAKCUSDC. Протягом останніх 24 годин STEAKCUSDC торгувався між $ 1.011 (мінімум) та $ 1.014 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.017, тоді як історичний мінімум — $ 1.002.

У короткостроковій динаміці STEAKCUSDC змінився на -0.02% за останню годину та на +0.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC)

$ 36.36M
$ 36.36M$ 36.36M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 36.36M
$ 36.36M$ 36.36M

35.92M
35.92M 35.92M

35,922,288.25019306
35,922,288.25019306 35,922,288.25019306

Поточна ринкова капіталізація Steakhouse Confidential Prime USDC — $ 36.36M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція STEAKCUSDC — 35.92M, зі загальною пропозицією 35922288.25019306. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36.36M.

Історія ціни Steakhouse Confidential Prime USDC у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
Мін. за 24 год
$ 1.014
$ 1.014$ 1.014
Макс. за 24 год

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

-0.02%

-0.07%

+0.13%

+0.13%

Історія ціни Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Steakhouse Confidential Prime USDC до USD становила $ -0.000761941839960034.
За останні 30 днів зміна ціни Steakhouse Confidential Prime USDC до USD становила $ +0.0050870204.
За останні 60 днів зміна ціни Steakhouse Confidential Prime USDC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Steakhouse Confidential Prime USDC до USD становила $ -0.0001875133268963.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000761941839960034-0.07%
30 днів$ +0.0050870204+0.50%
60 днів$ 0--
90 днів$ -0.0001875133268963-0.00%

Прогноз ціни Steakhouse Confidential Prime USDC

Прогноз ціни Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STEAKCUSDC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Steakhouse Confidential Prime USDC потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Steakhouse Confidential Prime USDC у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STEAKCUSDC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Steakhouse Confidential Prime USDC.

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Ресурс Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemYield-Bearing StablecoinYield-Bearing Tokens

Про Steakhouse Confidential Prime USDC

Яка зараз актуальна ціна Steakhouse Confidential Prime USDC?

Steakhouse Confidential Prime USDC коштує ₴44.59629099366848000, що свідчить про зміну ціни на -0.07% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок STEAKCUSDC?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴44.55222351244944000 і ₴44.68442595610656000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Steakhouse Confidential Prime USDC на ринку?

Наразі він займає #552 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴1602297671.33256655168000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 35922288.25019306 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Steakhouse Confidential Prime USDC?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Steakhouse Confidential Prime USDC

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:22:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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