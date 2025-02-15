Сьогоднішня ціна Steakd (SDX)

Поточна ціна Steakd (SDX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Steakd:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 294.72 USD

- зміна ціни Steakd протягом дня — -1.32%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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