Ціна Steakd (SDX)
Поточна ціна Steakd (SDX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Steakd:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 294.72 USD
- зміна ціни Steakd протягом дня — -1.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Steakd до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Steakd до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Steakd до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Steakd до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.32%
|30 днів
|$ 0
|-20.08%
|60 днів
|$ 0
|-24.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Steakd: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.32%
+13.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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