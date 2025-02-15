Сьогоднішня ціна Steak (STEAK)

Поточна ціна Steak (STEAK) сьогодні становить 1.25 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STEAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Steak:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.94 USD

- зміна ціни Steak протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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