Інформація щодо ціни stBGT (STBGT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,94 $ 1,94 $ 1,94 Мін. за 24 год $ 2,06 $ 2,06 $ 2,06 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,94$ 1,94 $ 1,94 Макс. за 24 год $ 2,06$ 2,06 $ 2,06 Рекордний максимум $ 3,05$ 3,05 $ 3,05 Найнижча ціна $ 1,58$ 1,58 $ 1,58 Зміна ціни (за 1 год) -0,51% Зміна ціни (1 дн.) -3,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,17%

Актуальна ціна stBGT (STBGT) становить $1,95. За останні 24 години STBGT торгувався між мінімумом у $ 1,94 і максимумом у $ 2,06, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STBGT становить $ 3,05, тоді як його історичний мінімум — $ 1,58.

Що стосується короткострокових результатів, то STBGT змінився на -0,51% за останню годину, -3,03% за 24 години та на +12,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо stBGT (STBGT)

Ринкова капіталізація $ 352,45K$ 352,45K $ 352,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 352,45K$ 352,45K $ 352,45K Циркуляційне постачання 180,86K 180,86K 180,86K Загальна пропозиція 180 863,3949238213 180 863,3949238213 180 863,3949238213

Поточна ринкова капіталізація stBGT — $ 352,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STBGT — 180,86K, зі загальною пропозицією 180863.3949238213. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 352,45K.