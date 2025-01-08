Ціна StaySAFU (SAFU)
Поточна ціна StaySAFU (SAFU) сьогодні становить 3.1 USD з ринковою капіталізацією $ 51.67K USD. Ціна SAFU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StaySAFU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.12 USD
- зміна ціни StaySAFU протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 16.66K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StaySAFU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StaySAFU до USD становила $ -0.2701194300.
За останні 60 днів зміна ціни StaySAFU до USD становила $ +0.3723723100.
За останні 90 днів зміна ціни StaySAFU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.2701194300
|-8.71%
|60 днів
|$ +0.3723723100
|+12.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StaySAFU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StaySAFU is a real revolution in the DeFi world - at least for investors. The perfect program to estimate the risk of scam: it analyzes, of course, all possible mathematical factors (holder distribution, dev wallet transactions, liquidity lock, ownership, contract code), but also and above all informs investors about the quality of the dev team that handles the token, allowing for increased reliability regarding the risk of fraud.
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