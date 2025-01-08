Сьогоднішня ціна StaySAFU (SAFU)

Поточна ціна StaySAFU (SAFU) сьогодні становить 3.1 USD з ринковою капіталізацією $ 51.67K USD. Ціна SAFU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StaySAFU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.12 USD

- зміна ціни StaySAFU протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 16.66K USD

Отримуйте оновлення цін SAFU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SAFU.