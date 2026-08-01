Сьогоднішня ціна STAYNEX

Поточна ціна STAYNEX (STAY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STAY до USD становить $ 0 за STAY.

STAYNEX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 230 639, з циркуляційною пропозицією у 39,70B STAY. Протягом останніх 24 годин STAY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STAY змінився на +1,76% за останню годину та на +12,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо STAYNEX (STAY)

Ринкова капіталізація $ 230,64K$ 230,64K $ 230,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 580,94K$ 580,94K $ 580,94K Циркуляційне постачання 39,70B 39,70B 39,70B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація STAYNEX — $ 230,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STAY — 39,70B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 580,94K.