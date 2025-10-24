Інформація щодо ціни STAX Token (STAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,011901 $ 0,011901 $ 0,011901 Мін. за 24 год $ 0,01196372 $ 0,01196372 $ 0,01196372 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,011901$ 0,011901 $ 0,011901 Макс. за 24 год $ 0,01196372$ 0,01196372 $ 0,01196372 Рекордний максимум $ 0,0199077$ 0,0199077 $ 0,0199077 Найнижча ціна $ 0,01190069$ 0,01190069 $ 0,01190069 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -0,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,98%

Актуальна ціна STAX Token (STAX) становить $0,01192208. За останні 24 години STAX торгувався між мінімумом у $ 0,011901 і максимумом у $ 0,01196372, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STAX становить $ 0,0199077, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01190069.

Що стосується короткострокових результатів, то STAX змінився на -0,00% за останню годину, -0,26% за 24 години та на -21,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо STAX Token (STAX)

Ринкова капіталізація $ 11,94M$ 11,94M $ 11,94M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,94M$ 11,94M $ 11,94M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація STAX Token — $ 11,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STAX — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,94M.