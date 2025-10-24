Актуальна ціна STAX Token сьогодні становить 0,01192208 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STAX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STAX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна STAX Token сьогодні становить 0,01192208 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STAX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STAX на MEXC вже зараз.

Логотип STAX Token

Ціна STAX Token (STAX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STAX до USD:

$0,01191203
$0,01191203$0,01191203
-0,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни STAX Token (STAX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:23:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни STAX Token (STAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,011901
$ 0,011901$ 0,011901
Мін. за 24 год
$ 0,01196372
$ 0,01196372$ 0,01196372
Макс. за 24 год

$ 0,011901
$ 0,011901$ 0,011901

$ 0,01196372
$ 0,01196372$ 0,01196372

$ 0,0199077
$ 0,0199077$ 0,0199077

$ 0,01190069
$ 0,01190069$ 0,01190069

-0,00%

-0,26%

-21,98%

-21,98%

Актуальна ціна STAX Token (STAX) становить $0,01192208. За останні 24 години STAX торгувався між мінімумом у $ 0,011901 і максимумом у $ 0,01196372, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STAX становить $ 0,0199077, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01190069.

Що стосується короткострокових результатів, то STAX змінився на -0,00% за останню годину, -0,26% за 24 години та на -21,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо STAX Token (STAX)

$ 11,94M
$ 11,94M$ 11,94M

--
----

$ 11,94M
$ 11,94M$ 11,94M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація STAX Token — $ 11,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STAX — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,94M.

Історія ціни STAX Token (STAX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STAX Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни STAX Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни STAX Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни STAX Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,26%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке STAX Token (STAX)

$STAX Token is the native utility token powering the Virtualstax ecosystem. It serves as the core element behind Stax.app, enabling seamless interaction and engagement. Through $STAX, users can connect real-world communities with innovative Web3 tools that drive self-promotion, discovery, rewards, and active participation while creating meaningful value across the entire Virtualstax network.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс STAX Token (STAX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни STAX Token (USD)

Скільки коштуватиме STAX Token (STAX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів STAX Token (STAX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо STAX Token.

Перегляньте прогноз ціни STAX Token вже зараз!

STAX до місцевих валют

Токеноміка STAX Token (STAX)

Розуміння токеноміки STAX Token (STAX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STAX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про STAX Token (STAX)

Скільки сьогодні коштує STAX Token (STAX)?
Актуальна ціна STAX у USD становить 0,01192208 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STAX до USD?
Поточна ціна STAX до USD — $ 0,01192208. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація STAX Token?
Ринкова капіталізація STAX — $ 11,94M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STAX?
Циркуляційна пропозиція STAX — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STAX?
STAX досяг історичної максимальної ціни у 0,0199077 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STAX?
Історична мінімальна ціна STAX становила 0,01190069 USD.
Який обсяг торгівлі STAX?
Актуальний обсяг торгівлі STAX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STAX цього року?
STAX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STAX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:23:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для STAX Token (STAX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

