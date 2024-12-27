Ціна STAU (STAU)
Поточна ціна STAU (STAU) сьогодні становить 0.159703 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STAU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STAU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.61K USD
- зміна ціни STAU протягом дня — -14.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STAU до USD становила $ -0.0278940326633073.
За останні 30 днів зміна ціни STAU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни STAU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни STAU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0278940326633073
|-14.86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін STAU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.92%
-14.86%
-41.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The STAU project is a project that allows you to actually purchase gold products that are recognized as the best safe asset through a reliable blockchain ecosystem. STAU has Starry Japan Inc., global distribution company FedEx as its partner companies. Starry Japan Co., Ltd. is a gold product manufacturer. FedEx actually ships gold products to the address that customers want. STAU will expand the gold product distribution market to the blockchain ecosystem.
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