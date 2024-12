Що таке STAU ( STAU)

The STAU project is a project that allows you to actually purchase gold products that are recognized as the best safe asset through a reliable blockchain ecosystem. STAU has Starry Japan Inc., global distribution company FedEx as its partner companies. Starry Japan Co., Ltd. is a gold product manufacturer. FedEx actually ships gold products to the address that customers want. STAU will expand the gold product distribution market to the blockchain ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс STAU (STAU) Офіційний вебсайт