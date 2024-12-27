Сьогоднішня ціна STAU (STAU)

Поточна ціна STAU (STAU) сьогодні становить 0.159703 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STAU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STAU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.61K USD

- зміна ціни STAU протягом дня — -14.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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