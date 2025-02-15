Сьогоднішня ціна Statter Network (STT)

Поточна ціна Statter Network (STT) сьогодні становить 0.193827 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Statter Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.64M USD

- зміна ціни Statter Network протягом дня — -1.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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