Ціна Statter Network (STT)
Поточна ціна Statter Network (STT) сьогодні становить 0.193827 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Statter Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.64M USD
- зміна ціни Statter Network протягом дня — -1.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін STT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Statter Network до USD становила $ -0.0026331462909805.
За останні 30 днів зміна ціни Statter Network до USD становила $ -0.0463341117.
За останні 60 днів зміна ціни Statter Network до USD становила $ -0.0846358969.
За останні 90 днів зміна ціни Statter Network до USD становила $ -0.3596912782602329.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0026331462909805
|-1.34%
|30 днів
|$ -0.0463341117
|-23.90%
|60 днів
|$ -0.0846358969
|-43.66%
|90 днів
|$ -0.3596912782602329
|-64.98%
Останній аналіз цін Statter Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-1.34%
+2.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Statter Network is a metaverse blockchain platform incubated by Holo Metaverse Group Inc. Its aims to promote the development of the Holo metaverse industry, while also offering a range of services to support the wider metaverse ecosystem, including technology, applications, and governance. It is widely regarded as the most comprehensive metaverse infrastructure available.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 STT до AUD
A$0.30430839
|1 STT до GBP
￡0.15312333
|1 STT до EUR
€0.18413565
|1 STT до USD
$0.193827
|1 STT до MYR
RM0.85865361
|1 STT до TRY
₺7.02041394
|1 STT до JPY
¥29.52372864
|1 STT до RUB
₽17.64988662
|1 STT до INR
₹16.79898609
|1 STT до IDR
Rp3,126.24149781
|1 STT до PHP
₱11.19350925
|1 STT до EGP
￡E.9.80570793
|1 STT до BRL
R$1.1048139
|1 STT до CAD
C$0.27329607
|1 STT до BDT
৳23.48795586
|1 STT до NGN
₦293.23117695
|1 STT до UAH
₴8.0438205
|1 STT до VES
Bs11.823447
|1 STT до PKR
Rs54.12618975
|1 STT до KZT
₸96.09555006
|1 STT до THB
฿6.53584644
|1 STT до TWD
NT$6.33426636
|1 STT до CHF
Fr0.17250603
|1 STT до HKD
HK$1.50797406
|1 STT до MAD
.د.م1.92857865