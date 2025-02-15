Сьогоднішня ціна STATS (STATS)

Поточна ціна STATS (STATS) сьогодні становить 0.00222326 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STATS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STATS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.54 USD

- зміна ціни STATS протягом дня — +1.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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