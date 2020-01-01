Токеноміка Station This (MS2) Дізнайтеся ключову інформацію про Station This (MS2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Station This (MS2) The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology. Офіційний вебсайт: https://www.miladystation2.net/ Купити MS2 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Station This (MS2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Station This (MS2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 197,21K $ 197,21K $ 197,21K Загальна пропозиція: $ 989,69M $ 989,69M $ 989,69M Циркуляційна пропозиція: $ 953,58M $ 953,58M $ 953,58M FDV (повністю розведена вартість): $ 204,67K $ 204,67K $ 204,67K Історичний максимум: $ 0,00287702 $ 0,00287702 $ 0,00287702 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00020685 $ 0,00020685 $ 0,00020685 Дізнайтеся більше про ціну Station This (MS2)

Токеноміка Station This (MS2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Station This (MS2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MS2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MS2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MS2, досліджуйте ціну токена MS2 в реальному часі!

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