Ціна Station This (MS2)
Поточна ціна Station This (MS2) сьогодні становить 0.00175264 USD з ринковою капіталізацією $ 1.63M USD. Ціна MS2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Station This:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.48K USD
- зміна ціни Station This протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 944.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Station This до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Station This до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Station This до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Station This до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Station This: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.27%
+0.41%
+56.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology.
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