Сьогоднішня ціна Statera

Поточна ціна Statera (STA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STA до USD становить $ 0 за STA.

Statera наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 54 596, з циркуляційною пропозицією у 78,32M STA. Протягом останніх 24 годин STA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,466452, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STA змінився на -- за останню годину та на +2,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,88.

Ринкова інформація щодо Statera (STA)

Ринкова капіталізація $ 54,60K$ 54,60K $ 54,60K Обсяг (за 24 год) $ 9,88$ 9,88 $ 9,88 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 54,60K$ 54,60K $ 54,60K Циркуляційне постачання 78,32M 78,32M 78,32M Загальна пропозиція 78 321 913,39694169 78 321 913,39694169 78 321 913,39694169

Поточна ринкова капіталізація Statera — $ 54,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,88. Циркуляційна пропозиція STA — 78,32M, зі загальною пропозицією 78321913.39694169. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 54,60K.