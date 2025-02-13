Ціна State of Mika by Virtuals (STATE)
Поточна ціна State of Mika by Virtuals (STATE) сьогодні становить 0.00540363 USD з ринковою капіталізацією $ 5.40M USD. Ціна STATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності State of Mika by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 236.52K USD
- зміна ціни State of Mika by Virtuals протягом дня — +3,039.91%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни State of Mika by Virtuals до USD становила $ +0.00523153.
За останні 30 днів зміна ціни State of Mika by Virtuals до USD становила $ +0.0048038924.
За останні 60 днів зміна ціни State of Mika by Virtuals до USD становила $ +0.0024154566.
За останні 90 днів зміна ціни State of Mika by Virtuals до USD становила $ +0.0032574821494151005.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00523153
|+3,039.91%
|30 днів
|$ +0.0048038924
|+88.90%
|60 днів
|$ +0.0024154566
|+44.70%
|90 днів
|$ +0.0032574821494151005
|+151.78%
Останній аналіз цін State of Mika by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.11%
+3,039.91%
+136.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.
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