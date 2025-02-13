Сьогоднішня ціна State of Mika by Virtuals (STATE)

Поточна ціна State of Mika by Virtuals (STATE) сьогодні становить 0.00540363 USD з ринковою капіталізацією $ 5.40M USD. Ціна STATE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності State of Mika by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 236.52K USD

- зміна ціни State of Mika by Virtuals протягом дня — +3,039.91%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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